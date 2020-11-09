Участники акции протеста у ЦИК в Тбилиси расходятся

ТБИЛИСИ, 9 ноября. /ТАСС/. Участники акции протеста у здания ЦИК в Тбилиси, выступавшие против результатов парламентских выборов 31 октября, приняли решение завершить митинг и собраться вновь в понедельник к 18:00 по местному времени (17:00 мск) у парламента на проспекте Руставели. Об этом заявил один из лидеров оппозиции Александр Элисашвили.

"Сейчас спокойно, мирно, организованно расходимся. Мы идем отдыхать, чтобы завтра в шесть часов вновь собраться", - сказал Элисашвили, обращаясь к протестующим. После обращения лидеров оппозиции участники акции стали покидать территорию, прилегающую к ЦИК.

Митингующие стали собираться у здания ЦИК после окончания акции протеста на проспекте Руставели у здания парламента. На демонстрации у парламента лидеры оппозиции выдвинули власти ультиматум отправить в отставку председателя Центризбиркома Тамар Жванию. Так как требования оппозиции не были учтены, ее сторонники решили пешком дойти до здания ЦИК.

После прихода митингующих ситуация у здания ЦИК несколько раз обострялась. Полиции пришлось два раза применять водометы для разгона демонстрантов, которые, по сообщению МВД, пытались прорвать железное ограждение и ворваться на территорию Центризбиркома.

Выборы в Грузии впервые проходили по смешанной системе: 120 депутатов избирались по пропорциональной системе, а 30 - по мажоритарной. Ранее по пропорциональной системе избирались 77 депутатов, а по мажоритарной - 73. В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. После обработки всех бюллетеней правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает 48,23% голосов. На втором месте блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", в состав которого входит партия Саакашвили "Единое национальное движение". Блок набирает 27,18% голосов.

Из 30 одномандатных округов в 13 кандидаты от "Грузинской мечты" победили в первом туре, набрав более 50% голосов. В 17 одномандатных округах будет проведен второй тур выборов, который должен состояться 21 ноября. Оппозиция не признает итоги голосования, полагая, что результаты сфальсифицированы, и отказывается входить в состав нового парламента.