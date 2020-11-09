Число задержанных на акциях протеста в Белоруссии превысило 1 тыс. человек

МИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии задержали более 1 тыс. человек во время пресечения состоявшихся в воскресенье акций протеста в Минске и некоторых других городах страны. Об этом сообщил в понедельник не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".

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На сайте центра опубликован список задержанных демонстрантов, в котором числятся 1 003 человека. Подавляющее большинство из них взято под стражу в Минске, несколько человек - в Бобруйске, Витебске, Жлобине, Гомеле, Ляховичах.

Участники протеста оппозиции под названием "Марш народовластия" в Минске в воскресенье не смогли сформировать единой колонны. Акция вылилась в протест разрозненных групп общей численностью несколько тысяч человек, собиравшихся на разных улицах центра белорусской столицы, их активно задерживали сотрудники органов правопорядка. Задержания участников протестов против политики белорусских властей продолжились в Минске вечером, спустя несколько часов после завершения марша.