СМИ: администрация США готовит большой пакет санкций против Ирана до 20 января

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Нынешняя американская администрация готовит в координации с Израилем и рядом арабских государств Персидского залива большой объем санкций против Ирана до 20 января. Об этом сообщает в воскресенье новостной портал Axios со ссылкой на израильские источники. Таким образом действующие власти США хотят успеть ввести такие санкции до вступления в должность демократа Джозефа Байдена, который, по подсчетам СМИ, выиграл президентские выборы.

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"Спецпредставитель США по Венесуэле и Ирану Эллиотт Абрамс прибыл в воскресенье в Израиль и встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и главой Совета национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом для обсуждения плана санкций, - отмечается в тексте. - 9 ноября Абрамс встретится с министром обороны Бени Ганцем и главой МИД Габи Ашкенази, чтобы проинформировать их о плане".

"Администрация Трампа считает, что такой массив санкций усилит давление на Иран и осложнит для Байдена оживление ядерного соглашения 2015 года (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - прим. ТАСС), - говорится в публикации. - Абрамс заявлял на закрытом брифинге несколько дней назад, что администрация намерена объявлять о новых санкциях против Ирана каждую неделю до 20 января [2021 года]". Как ожидается, односторонние рестрикции могут коснуться ракетной программы Ирана, а также будут связаны с якобы поддержкой со стороны Тегерана террористических организаций и нарушениями прав человека.

Госсекретарь США Майкл Помпео 18 ноября планирует посетить еврейское государство, после чего намерен отправиться в другие страны региона.