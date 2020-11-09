Мадуро заявил, что власти США заплатили $800 млн оппозиции Венесуэлы за два года

БОГОТА, 9 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа заплатила лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо $800 млн за два года. Об этом в воскресенье сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Дональд Трамп создал Хуана Гуайдо, его команда создала этого монстрика. В течение двух лет они перевели ему $800 млн", - заявил Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Президент Венесуэлы добавил, что ему больно за Трампа, поскольку Гуайдо, по его мнению, предал американского лидера. "Не прошло и пяти минут, как американские телеканалы объявили о победе [кандидата от Демократической партии США] Джо Байдена, и Гуайдо бросил Трампа. Крысы бегут с тонущего корабля", - подчеркнул Мадуро.

Власти Венесуэлы выражают готовность работать над возобновлением прямого диалога с будущей американской администрацией, сообщил Мадуро. "Мы будем работать над возобновлением каналов достойного, искреннего, прямого диалога между будущим правительством Соединенных Штатов и правительством Венесуэлы, которое я возглавляю", - заявил Мадуро. Его выступление транслировалось по государственному телевидению.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как в январе 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд членов Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден уже объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Он подтвердил намерение обращаться в суды, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.