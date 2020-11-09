СМИ: 11 человек погибли при атаке боевиков на наблюдательный пункт ВС Ирака

ТАСС, 9 ноября. По меньшей мере 11 человек погибли и восемь получили ранения в результате нападения боевиков на наблюдательный пункт армии Ирака, расположенный к западу от Багдада. Об этом в воскресенье сообщил иракский телеканал As Sumaria.

По его данным, нападение произошло поздно вечером в воскресенье. При атаке боевики использовали гранаты и автоматическое оружие. В результате обстрела погибли пятеро военных, а также шестеро мирных жителей.

Медики сообщили о восьми раненых. Пострадавшие доставлены в одну из больниц Багдада.

Боевики группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. После поражения группировки в Ираке, о котором власти объявили в декабре 2017 года, обстановка в сфере безопасности в стране заметно улучшилась, а атаки, в том числе теракты и другие вылазки, пошли на спад.

Между тем силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют нападения на сотрудников правопорядка, армию и мирных граждан.