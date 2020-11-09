Эксперт: победа Байдена может создать возможности для разрядки в отношениях России и США

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Победа демократа Джозефа Байдена способна создать возможности для разрядки в отношениях России и США. Такое мнение выразил в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС директор программы внешнеполитических исследований и старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон.

"Я заинтригован перспективами того, как могут развиваться американо-российские отношения при избранном президентом Байдене. С одной стороны, в политике США сейчас много инерции плюс серьезная двухпартийная настороженность по отношению к России <...>", - сказал эксперт. Кроме того, по его словам, и Республиканская, и Демократическая партия США питают "нелюбовь и недоверие" к руководству России.

"С другой стороны, некоторые потенциально влиятельные [при следующей американской администрации] лица вроде бывшего первого заместителя госсекретаря США Билла Бернса готовы к свежему мышлению по поводу будущего НАТО и особенно расширения НАТО", - считает О'Хэнлон. С его точки зрения, "это не означало бы непременного смягчения американского подхода в целом к [президенту России Владимиру] Путину в каких-то аспектах". "Однако это может создать благоприятные возможности для разрядки напряженности другими способами, а также для сокращения рисков гонки вооружений и войны", - убежден аналитик.

"Я пока не знаю, - признал он, - насколько вероятной является такая смена курса [Вашингтона]". "Отчасти это зависит и от Путина, [его] сигнала о том, что он готов к ослаблению напряженности в таких местах, как Донбасс и Сирия, а также к большей поддержке демократии в России", - полагает О'Хэнлон.

Согласно прогнозам ведущих СМИ США, Байден получил голоса членов коллегии выборщиков, которые необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы администрации США. Байден уже провозгласил себя победителем состоявшихся 3 ноября выборов. Однако Трамп не признал поражения, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Действующий американский лидер также подтвердил намерение обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.

Американская избирательная система - непрямая. Формально во время всеобщих выборов в ноябре избираются не новые президент и вице-президент США, а члены коллегии выборщиков. Именно они затем в декабре собираются в столицах своих штатов и проводят собственное голосование, по итогам которого официально определяется новый глава государства. Для победы кандидату в президенты необходимо заручиться поддержкой минимум 270 выборщиков. Число выборщиков в том или ином штате зависит от числа представителей штата в Конгрессе США. Всего их 538.