Премьер Японии намерен согласовать телефонный разговор с Байденом и визит в США

ТОКИО, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намерен проработать возможность телефонного разговора с Джозефом Байденом, который, согласно прогнозам ведущих американских СМИ, победил на выборах президента США, а также свой визит в Соединенные Штаты. С таким заявлением глава японского правительства выступил в понедельник.

"Что касается телефонного разговора с господином Байденом и моего визита в США, то на данный момент ничего не решено. Мы намерены вести согласование на этот счет, исходя из предстоящего графика", - сказал он журналистам.

Суга в очередной раз подчеркнул, что Япония и США разделяют демократические ценности и продолжат укреплять двусторонний альянс, а также развивать взаимодействие с целью реализации концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден уже объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Он подтвердил намерение обращаться в суды, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.