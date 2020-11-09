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Выборы президента США - 2020

В штабе Трампа отрицают, что планировали организацию митингов в пользу пересчета голосов

Ранее один из корреспондентов телеканала CNN сообщил, что старший советник президента Джаред Кушнер и адвокат Рудольф Джулиани продвигали идею организации митингов

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Советник предвыборной кампании американского лидера Дональда Трампа Джейсон Миллер назвал ложью, что часть окружения призывала президента начать выступать по стране в поддержку пересчета голосов.

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Ранее один из корреспондентов телеканала CNN сообщил в Twitter, что зять президента и его старший советник Джаред Кушнер, личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани и Миллер продвигали идею организации митингов главы государства. "Это стопроцентная ложь. В этом нет абсолютно никакой правды", - подчеркнул в воскресенье вечером советник штаба.

Миллер при этом также опроверг данные о том, что в команде Трампа есть какое-то разделение относительно итогов выборов.

Теги
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