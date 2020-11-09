В Японии считают, что на выборах в США победил Байден

ТОКИО, 9 ноября. /ТАСС/. Япония исходит из того, что на президентских выборах в США победил демократ Джозеф Байден, в связи с чем по дипломатическим каналам ему было направлено поздравление. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

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"Правительство Японии исходит из того, что на выборах победил Байден. Поздравления в адрес его лагеря были направлены по дипломатическим каналам", - сказал он

Като также выразил надежду, что при Байдене Япония и США продолжат укреплять двусторонний альянс, а также развивать сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе, в области борьбы с климатическими изменениями и в вопросе похищенных северокорейскими спецслужбами японских граждан. Кроме того, генсек кабмина заявил, что на данный момент ничего не решено по поводу сроков визита премьер-министра Ёсихидэ Суги в США и его телефонного разговора с Байденом.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден уже объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Он подтвердил намерение обращаться в суды, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.