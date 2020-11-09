СМИ: победа Байдена может обеспечить передышку для напряженных отношений Китая и США

ПЕКИН, 9 ноября. /ТАСС/. Победа на президентских выборах в США кандидата от демократов Джозефа Байдена может обеспечить некоторую передышку для напряженных отношений КНР и Соединенных Штатов. Об этом в понедельник пишет китайская газета Global Times на фоне информации о наборе Байденом необходимого числа голосов для избрания президентом США.

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"Некоторые китайские эксперты считают, что исход выборов в США даст некоторую передышку для напряженных китайско-американских отношений", - пишет издание. "Ожидается, что приход Байдена обеспечит возможность для новых прорывов в возобновлении контактов на высоком уровне, а также для восстановления взаимного стратегического доверия между двумя крупнейшими странами", - отмечает газета.

Как полагает заместитель декана факультета международных отношений Народного университета Китая Цзинь Цаньжун, слова которого приводит Global Times, "Байден будет придерживаться более умеренного и зрелого подхода во внешней политике, он вступит в так называемый переходный период для китайско-американских отношений". Эксперт также отметил, что по-прежнему существует вероятность дальнейшего усугубления двусторонних отношений, "но это не произойдет быстро".

В свою очередь заместитель директора центра изучения США университета Фудань Синь Цян указал, что "в случае победы Байдена на выборах, можно ожидать, что Китай и США возобновят прагматичное сотрудничество в области вакцин, борьбы с эпидемией и с изменениями климата". "Можно ожидать, что застопорившиеся механизмы коммуникации и диалог [между двумя странами] возобновятся. Однако потребуется время, чтобы восстановить стратегическое доверие", - отметил Синь Цян.

Вместе с тем газета отмечает, что предстоящая смена американской администрации не изменит общего курса политики Вашингтона в отношении Китая. Независимо от того, кто находится в Белом доме, Соединенные Штаты в какой-то степени сохранят свой нынешний подход к КНР, пишет Global Times. "Мы не должны возлагать слишком большие надежды на Байдена", - указал Цзинь Цаньжун. "Байден может придерживаться иных мер и действий [в отношении КНР], однако не другого курса", - подчеркнул он.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден уже объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся. Он подтвердил намерение обращаться в суды, поскольку, на его взгляд, в ходе выборов имели место многочисленные нарушения, допущенные демократами.