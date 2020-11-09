В Ереване сообщили об ударах кассетными боеприпасами по Степанакерту

ЕРЕВАН, 9 ноября. /ТАСС/. Азербайджанские вооруженные силы в ночь на понедельник обстреляли столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт кассетными боеприпасами. Об этом сообщил Единый армянский информцентр при кабмине Армении со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям НКР.

"Ночью в населенных пунктах, за исключением Степанакерта, было относительно спокойно. Враг после полуночи несколько раз обстрелял Степанакерт кассетными ракетами дальнего действия, повреждены гражданские инфраструктуры", - отмечается в сообщении.