СМИ: Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Карабаху

АНКАРА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину создать совместную рабочую группу для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. С таким утверждением выступил в понедельник телеканал CNN Turk со ссылкой на турецкие дипломатически источники.

По его данным, это предложение президент Турции озвучил в ходе телефонных переговоров с Путиным, которые состоялись 7 ноября.

Утверждается, что работа в этом формате может начаться в ближайшие дни, в результате чего может появиться альтернативная площадка для переговоров вне минской группы ОБСЕ. Кроме того, CNN Turk сообщает, что Азербайджан "после победы в Шуше" остановит свое продвижение, после чего начнутся переговоры. Армения в свою очередь "будет постепенно освобождать семь районов".

Анкара на данный момент официально не комментировала эту информацию. Комментарием российской стороны ТАСС пока не располагает.