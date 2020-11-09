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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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СМИ: Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Карабаху

Как утверждает CNN Turk со ссылкой на турецкие дипломатически источники, это произошло в ходе телефонных переговоров, которые состоялись 7 ноября
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган AP Photo/Burhan Ozbilici
Описание
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo/Burhan Ozbilici

АНКАРА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину создать совместную рабочую группу для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. С таким утверждением выступил в понедельник телеканал CNN Turk со ссылкой на турецкие дипломатически источники.

По его данным, это предложение президент Турции озвучил в ходе телефонных переговоров с Путиным, которые состоялись 7 ноября.

Утверждается, что работа в этом формате может начаться в ближайшие дни, в результате чего может появиться альтернативная площадка для переговоров вне минской группы ОБСЕ. Кроме того, CNN Turk сообщает, что Азербайджан "после победы в Шуше" остановит свое продвижение, после чего начнутся переговоры. Армения в свою очередь "будет постепенно освобождать семь районов".

Анкара на данный момент официально не комментировала эту информацию. Комментарием российской стороны ТАСС пока не располагает.

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Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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