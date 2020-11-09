В Ереване сообщили, что бои в окрестностях города Шуши в Карабахе продолжаются

ЕРЕВАН, 9 ноября. /ТАСС/. Бои в окрестностях города Шуши в Нагорном Карабахе продолжаются. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Бои в окрестностях Шуши продолжаются. Подразделения Армии обороны (непризнанной Нагорно-Карабахской республики - прим. ТАСС) успешно выполняют поставленные задачи, лишая противника инициативы", - написала она в Facebook.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.