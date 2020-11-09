{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Ереване сообщили, что бои в окрестностях города Шуши в Карабахе продолжаются

Подразделения Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики "успешно выполняют поставленные задачи", проинформировала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян

ЕРЕВАН, 9 ноября. /ТАСС/. Бои в окрестностях города Шуши в Нагорном Карабахе продолжаются. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

На эту тему
Обострение военного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Хроника событий

"Бои в окрестностях Шуши продолжаются. Подразделения Армии обороны (непризнанной Нагорно-Карабахской республики - прим. ТАСС) успешно выполняют поставленные задачи, лишая противника инициативы", - написала она в Facebook.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Теги
АзербайджанАрменияОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
В ходе протестов у здания ЦИК в Тбилиси пострадали 27 человек
Полиция задержала 19 человек за нарушение общественного порядка и неподчинение полиции
Читать полностью