El Pais: Испания выступает за сближение с Россией на основе общих интересов

МАДРИД, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство Испании стремится к сближению с Россией на основе "реальных и общих интересов". Об этом сообщила в понедельник газета El Pais со ссылкой на проект Стратегии внешнеполитической деятельности 2020-2023, который готовит правительство пиренейского королевства.

По версии издания, МИД Испании предлагает новое определение европейской политики в отношении России. В документе говорится о стремлении достигнуть изменений, "основанных на реальных и общих интересах", которые закладывают фундамент для "более структурированных и предсказуемых отношений, основанных на взаимном уважении и избирательном сотрудничестве".

Что касается выхода Великобритании из ЕС, в проекте отмечается, что "Испания не должна игнорировать возможности, которые может предложить этот новый контекст". В документе также говорится, что королевство собирается усилить "формат двусторонних саммитов" с Германией, Италией, Польшей, Португалией и Францией.

В проекте властей Испании ставится вопрос о "способности ЕС к международному лидерству". Что касается политики безопасности Мадрида, она направлена на "подтверждение приверженности НАТО", но в то же время делает ставку на то, чтобы ЕС "усилил свой стратегический потенциал" в военной сфере.

В документе говорится, что Испания намеревается "дополнить прекрасное сотрудничество с Соединенными Штатами в вопросах обороны более широкой повесткой дня". В проекте также уточняется, что королевство хочет укрепить торговые отношения с США.