В Сеуле заявили, что намерены немедленно начать диалог с новой администрацией США

СЕУЛ, 9 ноября. /ТАСС/. Республика Корея рассчитывает как можно скорее начать всесторонний диалог с демократом Джозефом Байденом, который, согласно прогнозам ведущих СМИ, стал избранным президентом США. Об этом заявил журналистам в понедельник южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин перед встречей с представителями кабинета министров.

"Власти Южной Кореи намерены приступить к всестороннему диалогу с Байденом, чтобы исключить возможность возникновения вакуума в военно-политическом союзе двух стран и продвижении мирного процесса на Корейском полуострове", - подчеркнул Мун Чжэ Ин. Он выразил надежду, что "новые условия позволят создать новые возможности и решимость в том числе и в межкорейских отношениях".

Президент указал, что демократическая администрация США уже имеет опыт тесного сотрудничества с Сеулом на поприще денуклеаризации и установления мирного режима на Корейском полуострове. Мун Чжэ Ин также подчеркнул, что ожидает "большего экономического взаимодействия" с США при администрации Байдена.

В воскресенье президент Республики Корея в своем Twitter поздравил демократа Джозефа Байдена с победой на выборах президента США. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, Байден получил голоса 270 выборщиков, которые необходимы ему для победы над действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение, заявив, что подсчет голосов нельзя считать завершившимся.

В Южной Корее Байдена считают опытным политиком в сфере дипломатии, безопасности и международной стратегии. По северокорейскому вопросу Байден придерживается принципиальной позиции о том, что КНДР должна отказаться от ядерного оружия. Также он указывал на необходимость решения проблем с правами человека в КНДР.