FT: Байден на посту президента США столкнется с безудержным распространением коронавируса

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден после вступления в должность президента США в январе 2021 года столкнется с эскалацией кризиса, вызванного распространением в стране коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times .

По данным издания, эксперты в области здравоохранения предупреждают, что Байдену, скорее всего, придется иметь дело с безудержным распространением коронавируса. "Джозеф Байден и вся страна в ближайшие недели и месяцы столкнутся с огромным вызовом. У нас вскоре начнутся праздники, когда люди будут собираться в помещении... Вирус уже вышел из-под контроля во многих частях страны, и это идеальный сценарий для его дальнейшего распространения", - сказал бывший глава американских Центров США по контролю и профилактике заболеваний Том Фриден.

Байден ранее пообещал в случае победы на выборах взять "распространение вируса под контроль" путем ускорения разработки и распределения безопасных и эффективных вакцин и методов лечения. Он также выразил намерение ввести в стране общенациональный масочный режим.