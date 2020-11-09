Белорусского школьника осудили за брошенный "коктейль Молотова" в милицейский автомобиль

МИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Два с половиной года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение получил учащийся средней школы в Брестской области за брошенную в автомобиль милиции бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщила в понедельник служба информации прокуратуры Брестской области.

"Суд Жабинковского района признал обвиняемого виновным в инкриминированных ему деяниях. На основании ст. 364 ("Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел") и ч. 1 ст. 295-3 ("Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ") Уголовного кодекса Республики Беларусь суд назначил ему наказание в виде двух лет шести месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа", - отмечается в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Белоруссии.

По данным следствия, обвиняемый 17-летний учащийся 11 августа в городском парке приобрел стеклянную бутылку с зажигательной смесью. В целях воспрепятствования законной деятельности сотрудника Жабинковского РОВД, который выполнял обязанности по охране общественного порядка, обвиняемый бросил в него эту бутылку. Предмет упал возле служебного автомобиля и воспламенился. Затем подросток написал явку с повинной, сообщили в прокуратуре.

"Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке", - отметили в прокуратуре.