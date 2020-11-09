Премьер Молдавии сообщил, что сменит министров от Демпартии в правительстве

КИШИНЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Ион Кику сообщил, что в понедельник сменит четырех министров и вице-премьера, представляющих в правительстве Демократическую партию Молдовы (ДПМ), которая сформировала действующий кабмин с поддерживающей президента страны Игоря Додона Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ).

"Как глава правительства я не могу допустить неопределенность, когда мы оказались в сложной [экономической] ситуации. <…> В течение дня я предложу президенту страны утвердить новых кандидатов на эти посты", - сказал Кику на брифинге, комментируя озвученные ДПМ планы отозвать своих министров после вступления в должность нового президента. Он добавил, что в понедельник обсудил этот вопрос с президентом страны Игорем Додоном и председателем парламента Зинаидой Гречаный.

В субботу председатель ДПМ Павел Филип сообщил, что демократы приняли решение покинуть правительство, чтобы дать возможность сформировать новый кабинет после вступления в должность нового президента и возможных досрочных выборов в парламент. По его словам, речь идет о вице-премьере Кристине Лесник, которая отвечала за приднестровское урегулирование, министре иностранных дел и европейской интеграции Олеге Цуле, министре обороны Александре Пынзаре, министре просвещения, культуры и исследований Игоре Шарове, министре экономики и инфраструктуры Сергее Рэйляне. Филип также сообщил, что перед вторым туром выборов президента партия сохранит нейтралитет и не поддержит ни одного из кандидатов.

Распад коалиции

Правящая коалиция из проевропейской ДПМ и крупнейшей Партии социалистов Республики Молдова была создана весной для поддержки кабинета Кику. Однако летом она потеряла большинство в парламенте и контролирует лишь 50 мандатов из 101. Фракцию ДПМ тогда покинули 17 из 29 депутатов - они перешли в "Про Молдова" и партию "Шор", за которыми стояли бежавший из страны в США олигарх Владимир Плахотнюк и банкир Илан Шор, осужденный по делу о хищении из банков €1 млрд. Додон, который является неформальным лидером ПСРМ, обвинил олигарха в расколе правящей коалиции, отметив, что это делается с целью дестабилизировать ситуацию в стране и избежать ответственности по возбужденным уголовным делам. А Филип обратился в прокуратуру с заявлением, в котором утверждал, что представители Плахотнюка предлагают депутатам из его партии до €1 млн за переход в оппозицию.

Президентские выборы прошли в Молдавии 1 ноября. Так как ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, Центральная избирательная комиссия постановила провести второй тур, в который вышли лидер проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС) Молдавии Майя Санду и действующий президент республики Игорь Додон.