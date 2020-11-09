В ходе протестов у здания ЦИК в Тбилиси пострадали 27 человек

ТБИЛИСИ, 9 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 27 человек пострадали в ходе разгона акции протеста у здания ЦИК в Тбилиси против результатов парламентских выборов 31 октября. Об этом в понедельник заявил замглавы МВД Грузии Кахабер Сабанадзе на брифинге.

"В ходе акции разного рода повреждения получили 14 правоохранителей, три представителя СМИ и до десяти участников акции. Части пострадавшим первую помощь оказали на месте, а некоторых доставили в клиники", - сказал он, добавив, что полиция задержала 19 человек за нарушение общественного порядка и неподчинение полиции.