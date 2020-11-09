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Кризис в Белоруссии

Белорусские медики провели в Минске пикет в знак солидарности с задержанными коллегами

7 ноября правоохранители задержали более 40 человек около Первой городской клинической больницы на акции протеста

МИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Белорусские медики Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии провели в понедельник пикет в знак солидарности с задержанными в минувшую субботу коллегами и отчисленными студентами.

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Около 30 медиков выстроились в цепь солидарности утром до начала рабочего дня с плакатами с надписями "Освободите наших врачей", а также фамилиями задержанных, сообщает портал tut.by. Проезжающие мимо автомобили сигналят в знак поддержки собравшимся.

7 ноября правоохранители задержали более 40 человек около Первой городской клинической больницы на акции, которая получила название "Марш медиков". Часть врачей отпустили из РУВД, вручив им повестки в суд, а около двух десятков отвезли в СИЗО на улице Окрестина. Среди задержанных - высочайшие в своей сфере специалисты.

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