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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта

Ереван сообщил об операции по уничтожению группировки ВС Азербайджана в окрестностях Шуши

Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян отметил, что "враг несет больше потери"

ЕРЕВАН, 9 ноября. /ТАСС/. Подразделения армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) в понедельник проводят операцию по ликвидации группировки азербайджанских ВС в селе Каринтак в окрестностях стратегически важного города Шуши. Об этом написал на своей странице в Facebook официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

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"Обнаруженная в направлении Каринтака группировка противника уничтожается ракетно-артиллерийскими ударами. Враг несет больше потери", - отметил он.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Теги
АзербайджанАрменияОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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