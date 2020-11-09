В Литве три партии правого центра сформировали правящее большинство

ВИЛЬНЮС, 9 ноября. /ТАСС/. Победившая на прошедших в октябре выборах в Сейм (однопалатный парламент) правая консервативная партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" подписала соглашение с Партией свободы и партией "Союз либералов" о формировании в парламенте правящей коалиции правого центра и приоритетах деятельности.

"Первоочередной задачей созданного нами большинства является выработка программы деятельности правительства", - сказал в понедельник после подписания председатель партии консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

Партнеры договорились о кандидатуре на пост премьера. Ей стала лидер избирательного списка консерваторов Ингрида Шимоните. "Никакие другие кандидатуры пока не утверждены", - сказала она журналистам после подписания коалиционного соглашения.

Консерваторы, которые находились в оппозиции в Сейме, срок полномочий которого истекает, получили в парламенте 50 мест из 141. У Союза либералов 13 мандатов, еще 11 у Партии свободы. Сейм избирается на четыре года всеобщим тайным голосованием по смешанной системе: 71 депутат - в одномандатных округах по мажоритарной системе, 70 - по партийным спискам.

С началом работы нового Сейма, первое заседание которого намечено на 13 ноября, кабинет министров возвращает президенту вверенные полномочия. Правящее большинство предлагает главе государства кандидата на пост премьера, который в случае одобрения президента приступает к формированию правительства.