ABC: горячая линия штаба Трампа перегружена ложными звонками сторонников демократов

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Горячая телефонная линия, открытая в минувший четверг избирательным штабом президента Дональда Трампа для приема сообщений о, возможно, допущенных нарушениях в ходе прошедших 3 ноября в стране всеобщих выборов, переполнена ложными звонками сторонников демократов. Об этом сообщила в воскресенье вечером телекомпания ABC .

По ее данным, ящик голосовой почты горячей линии переполнен звонками, авторы которых издеваются над Трампом и поздравляют его помощников с победой на выборах кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена. Сын президента Эрик Трамп выразил в Twitter возмущение по этому поводу и обвинил Национальный комитет Демократической партии (DNC) в фактической организации этих ложных звонков.

"DNC организует отправку спама на горячую линию наших избирателей, чтобы воспрепятствовать поступлению тысяч жалоб, которые мы получаем. Интересно, что бы им срывать?" - говорится в одном из посланий сына президента. "Горячая линия демонстрирует свою высокую эффективность, поскольку тысячи американцев получили очень тревожный опыт во время голосования. Мы собираем информацию по мере нашей готовности двигаться дальше", - приводит в воскресенье газета The Hill заявление одного из представителей избирательного штаба Трампа.

С помощью горячей линии, как сообщила телекомпания CNN, команда Трампа пытается получить подтверждения "пока совершенно безосновательным" утверждениям о якобы допущенных демократами случаях мошенничества в ходе выборов, с помощью которых у президента "пытаются украсть победу".

Еще 4 ноября Трамп заявил, что добился переизбрания, а его соперник, демократ Байден, мошенничает, чтобы не признавать поражения. "Откровенно говоря, мы действительно победили на этих выборах, - заявил президент, выступая в среду утром в Белом доме перед своими сторонниками. - Таким образом, наша (республиканцев - прим. ТАСС) цель теперь - гарантировать целостность [итогов выборов] на благо этой страны. Это очень значительный момент. Налицо крупное мошенничество в отношении нашей страны".

Хотя подсчет избирательных бюллетеней в ряде штатов еще не завершен, американские СМИ заявили о победе Байдена. Президент и его сторонники не признают результатов подсчетов голосов в некоторых штатах и намерены их оспорить в суде, представив свидетельства допущенных там массовых нарушений и откровенного подлога в пользу демократов. Сбору таких доказательств и призвана содействовать горячая линия, работу которой, по мнению республиканцев, демократы пытаются сорвать.