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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта

Ереван сообщил о предотвращении атак азербайджанских ВС на нескольких участках в Карабахе

Попытки атак были зафиксированы в направлениях Мартуни, Мартакерта и Тагаварда, отметили в Минобороны Армении

ЕРЕВАН, 9 ноября. /ТАСС/. Азербайджанские вооруженные силы в понедельник попытались атаковать позиции армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) в направлениях Мартуни, Мартакерта и Тагаварда, однако были отброшены назад. Об этом написал на своей странице в Facebook официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

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"Помимо Шуши, боевые действия разворачиваются и на других направлениях. Атаки противника были отброшены в направлении Мартуни, Мартакерта, Тагаварда и в других местах", - отметил он.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

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АзербайджанАрменияОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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