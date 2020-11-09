Алиев заявил о возможном обращении к Турции в случае агрессии против Азербайджана

БАКУ, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна может рассмотреть вариант обращения к Турции за оказанием военной помощи в случае агрессии. Об этом азербайджанский лидер рассказал в интервью Би-би-си .

"Много лет назад между нами был подписан документ, предусматривающий военную помощь Турции в случае агрессии. В некотором смысле у нас есть такой же формат, какой сложился между Арменией и Россией. Если Азербайджан столкнется с агрессией и увидит необходимость в военной помощи от Турции, то мы рассмотрим этот вариант", - отметил Алиев, слова которого приводит агентство АзерТАдж.

По его словам, если ситуация будет и дальше развиваться в нынешнем ключе, поводов для обращения к Турции не будет.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.