Алиев допустил муниципальное самоуправление для армян Карабаха

БАКУ, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что проживающим в Нагорном Карабахе армянам может быть в будущем предоставлено муниципальное самоуправление или культурная автономия. Об этом азербайджанский лидер рассказал в интервью Би-би-си .

"Наша позиция состоит в том, что у армян должна быть некая форма самоуправления - муниципальная или в виде культурной автономии", - отметил Алиев, слова которого приводит агентство АзерТАдж.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.