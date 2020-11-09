Санду отказалась от дебатов с Додоном перед вторым туром выборов президента Молдавии

КИШИНЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду отказалась от участия в дебатах с действующим президентом Молдавии Игорем Додоном перед предстоящим 15 ноября вторым туром выборов главы государства.

"Я предлагала один раунд дебатов. <…> Он не может отвечать на вопросы. <…> Нам не о чем говорить", - сказала Санду на брифинге в понедельник.

Центральная избирательная комиссия Молдавии признала прошедший 1 ноября первый тур выборов президента состоявшимся. По официальным данным Санду получила в нем 36,16% голосов, обойдя Додона, у которого 32,61%. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, 15 ноября пройдет второй тур, в который вышли Додон и Санду.