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Выборы президента Молдавии - 2020

Санду отказалась от дебатов с Додоном перед вторым туром выборов президента Молдавии

Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности сообщила, что предлагала провести один раунд дебатов

КИШИНЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду отказалась от участия в дебатах с действующим президентом Молдавии Игорем Додоном перед предстоящим 15 ноября вторым туром выборов главы государства.

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"Я предлагала один раунд дебатов. <…> Он не может отвечать на вопросы. <…> Нам не о чем говорить", - сказала Санду на брифинге в понедельник.

Центральная избирательная комиссия Молдавии признала прошедший 1 ноября первый тур выборов президента состоявшимся. По официальным данным Санду получила в нем 36,16% голосов, обойдя Додона, у которого 32,61%. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, 15 ноября пройдет второй тур, в который вышли Додон и Санду.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьСанду, МайяВыборы президента Молдавии - 2020
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