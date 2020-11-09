Глава МВД Эстонии покинет пост из-за высказываний о выборах в США

ТАЛЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Глава МВД Эстонии, вице-председатель Консервативной народной партии Март Хельме уйдет в отставку после заявлений о президентских выборах в США. Об этом сам министр сообщил в понедельник на пресс-конференции.

"Вчера вечером, глядя на клевету и ложь [звучавшую от других эстонских политиков], я решил уйти в отставку, - сказал он. - Я просто сыт по горло. Я не сделал ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность, я не сказал ничего, что не сказали бы все американские свободные СМИ".

8 ноября в эфире радиостанции TRE вице-председатель КНП назвал Джозефа Байдена и его сына Хантера "коррумпированными типами", а министр финансов Мартин Хельме заявил, что результаты выборов президента США фальсифицированы. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас позднее назвал эти высказывания абсурдными и призвал "немедленно прекратить подрывать отношения Эстонии и США". Президент страны Керсти Кальюлайд сообщила, что намерена созвать совет по государственной обороне из-за этих заявлений.

3 ноября в США прошли всеобщие выборы. Подсчет голосов продолжается, но ведущие американские СМИ прогнозируют победу Байдена. По данным телеканала Fox News и агентства Associated Press, Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков, а его соперник - 290 (для победы необходимы 270). Трамп не признал поражение и заявил, что намерен отстаивать свою позицию в суде.