Алиев сообщил о взятии Баку под контроль 23 сел в шести районах вокруг Нагорного Карабаха

БАКУ, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил в понедельник, что вооруженные силы страны взяли под контроль 23 села в шести районах вокруг Нагорного Карабаха.

"Азербайджанская армия освободила от оккупации села Гобу Дильагарда, Ял Пирахмедли, Юхары Яглывенд, Дильагарда, Сеид Махмудлу и Алескерди в Физулинском районе", - заявил Алиев в Twitter.

Кроме того, по заявлению Алиева, под контроль Азербайджана перешли села Демирчилер, Чанахчи, Мадаткенд и Сыгнах в Ходжалинском районе, села Сусанлыг, Доми, Туг, Акаку и Азых в Ходжавендском районе, деревни Гусейналылар, Союдлю и Ашагы Сирик в Джебраильском районе, села Юхары Моллу, Ашагы Моллу и Ходжик в Губадлинском районе, а также деревни Кечикли и Ордекли в Зангиланском районе.