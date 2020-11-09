{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Fox: Трамп намерен прибегнуть к тактике крупных митингов в свою поддержку

Адвокат президента США Рудольф Джулиани ранее указал, что в ближайшие дни планируется подать до 10 судебных исков, которые касаются подсчета голосов

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп, заявивший о готовности в судебном порядке доказать свою победу на прошедших 3 ноября в США всеобщих выборах, планирует подкрепить юридические усилия своей команды организацией массовых митингов сторонников. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News.

На эту тему
Четыре года в Белом доме. Что произошло за первый президентский срок Трампа

Трамп, напомнил телеканал, активно пользовался практикой проведения массовых встреч с избирателями и теперь намерен прибегнуть к ней уже с целью "придания веса" своим обращениям в суды с требованием пересмотра результатов подсчета голосов в так называемых спорных штатах, где он уверенно лидировал, но на завершающем этапе неожиданно уступил кандидату в президенты от Демократической партии Джозефу Байдену.

"Организаторы кампании Трампа планируют пойти по менее традиционному пути в оспаривании результатов выборов, включая проведение "серии трамповских слетов", на которых будет акцентироваться внимание на предпринимаемых [его командой] юридических усилиях в ряде штатов по всей стране", - сообщил телеканал.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил в воскресенье, что представители президента намерены в ближайшие дни подать до 10 судебных исков, которые касаются всеобщих выборов в стране и подсчета голосов. По его словам, исковые заявления, в частности, будут подавать в понедельник, вторник и среду. В первую очередь, как уточнил Джулиани, юристы Трампа намерены попытаться доказать недействительность тысяч бюллетеней, которые были поданы в штатах Пенсильвания и Мичиган.

Адвокат не уточнил, какие именно обвинения и требования будут приводиться в каждом из исков. Он пояснил, что претензии сторонников Трампа, в частности, касаются того, что на некоторых участках наблюдателям от Республиканской партии не позволили обеспечить надлежащий контроль и имело место голосование "мертвых душ". Такие нарушения, по словам Джулиани, могли произойти в десятках штатах.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдДжулиани, РудольфВыборы президента США - 2020
Кризис в Белоруссии
Член президиума КС белорусской оппозиции Максим Знак останется под стражей до 9 января
Его арест продлили на два месяца
Читать полностью