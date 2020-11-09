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Кризис в Белоруссии
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Член президиума КС белорусской оппозиции Максим Знак останется под стражей до 9 января

Его арест продлили на два месяца

МИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Максим Знак останется под стажей до 9 января. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе КС.

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"Защитники Максима Знака, члена президиума КС, сообщили о том, что подзащитному продлили срок содержания под стражей еще на два месяца, до 9 января", - говорится в сообщении КС.

По данным КС, решение Следственный комитет и Генеральная прокуратура приняли еще в конце минувшей недели. "Поэтому Максим остается в СИЗО. Продолжение его содержания под стражей мы считаем незаконным и необоснованным, сейчас мы готовим жалобу в суд, сегодня же ее подадим", - отмечает пресс-служба.

Знака задержали 9 сентября, затем предъявили обвинение по части 3 статьи 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). Он объявил голодовку в знак протеста. Защитой оппозиционера ставится вопрос о незаконности и необоснованности постановления о привлечении Знака в качестве обвиняемого по этой статье, соответствующую жалобу ранее она направляла в генпрокуратуру.

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