Глава МИД Ирландии считает, что избрание Байдена повлияет на ход переговоров по Brexit

ДУБЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Победа кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена на президентских выборах в США повлияет на переговоры по торговому соглашению между Великобританией и ЕС. Такое мнение высказал в эфире национального телеканала RTE глава МИД Ирландии Саймон Коувени.

Отвечая на вопрос, скажется ли избрание Байдена на ходе переговоров по Brexit, вступивших на этой неделе в свою решающую фазу, Коувени дал утвердительный ответ. "Думаю, это повлияет, - сказал министр. - Джозеф Байден является истинным другом Ирландии, и он нашел время в разгар своей предвыборной кампании для того, чтобы четко заявить о недопустимости возвращения границы [между Ирландией и Северной Ирландией] в результате британской политики".

"Отношения между Дональдом Трампом и Борисом Джонсоном были тесными, велось много разговоров о быстром заключении торговой сделки между США и Великобританией", - продолжил Коувени. "Теперь, когда президентом будет Байден, я полагаю, что на Даунинг-стрит, 10 (резиденция британского премьера - прим. ТАСС) должны хорошо задуматься о том, чтобы сделать ирландский вопрос приоритетным", - сказал глава МИД.

Ранее в сентябре, в ответ на предложенный правительством Великобритании закон о внутреннем рынке, предусматривающий возможность отступления от согласованного с ЕС протокола по Северной Ирландии, Байден выступил в поддержку позиции ЕС и Ирландии. "Условием для любой торговой сделки между США и Соединенным королевством должно быть сохранение прозрачной границы в Ирландии и незыблемость Соглашений страстной пятницы, которое гарантировало мир Северной Ирландии", - написал демократ в своем Twitter.

На переговорах между Евросоюзом и Великобританией по новым отношениям после выхода королевства из состава сообщества остаются большие разногласия. Соединенное Королевство по-прежнему стремится уладить противоречия с ЕС, касающиеся спорного британского законопроекта о внутреннем рынке, остаются неурегулированными вопросы о равных условиях экономической деятельности и рыболовства.