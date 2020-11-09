Акция протеста пенсионеров началась в центре Минска

МИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Протестная акция белорусских пенсионеров по названием "Марш мудрости" проходит в понедельник в центре Минска на площади Независимости. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Колонна, насчитывавшая поначалу несколько сотен демонстрантов, стартовала с центральной площади Независимости по главной магистрали Минска, проспекту Независимости, в направлении площади Якуба Коласа.

Как прежде во время подобных акций, по ходу маршрута к ней подключаются новые группы протестующих. Колонну пенсионеров сопровождают сотрудники правоохранительных органов. Силовики не вмешиваются в ход несанкционированной акции. Сотрудники ГАИ просили демонстрантов не выходить на проезжую часть. Участники акции идут по проспекту, строго соблюдая правила при пересечении улиц.

Проходя мимо здания Комитета госбезопасности (КГБ), протестующие скандировали: "Поздравляем!" Так они поздравили с днем рождения экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, который содержится в СИЗО КГБ. Демонстранты также требовали освободить политзаключенных и скандировали: "Это наш город".

Манифестанты держат в руках плакаты, критикующие действующую власть. Они требуют отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Протестующие в Минске пенсионеры дошли до Октябрьской площади и направились дальше. В колонне к этому моменту было около 2 тыс. человек.