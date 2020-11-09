Президент Молдавии утвердил кадровые перестановки в правительстве Кику

КИШИНЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон утвердил кандидатуры новых членов правительства Иона Кику после выхода из кабинета представителей Демократической партии Молдовы (ДПМ). В понедельник в присутствии Додона, Кику и председателя парламента Зинаиды Гречаный состоялась церемония приведения к присяге пятерых членов кабинета, которую транслировала пресс-служба правительства.

На пост министра иностранных дел и европейской интеграции был возвращен бывший советник президента страны Аурел Чокой, министерство обороны опять возглавил Виктор Гайчук, на пост вице-премьера, ответственного за приднестровское урегулирование, назначена Ольга Чеботарь. На должность министра экономики и инфраструктуры вернулся Анатолий Усатый, а на пост министра просвещения, культуры и исследований назначена Лилия Поголша.

В субботу председатель проевропейской ДПМ Павел Филип сообщил о решении партии отозвать своих представителей из правительства Кику, которое было сформировано ими с поддерживающей Додона Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ). При этом Филип отметил, что ДПМ сохранит нейтралитет перед вторым туром выборов президента, куда вышел Додон и лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду. Лидер ДПМ также высказался против роспуска парламента после президентских выборов, на чем настаивает Санду.