Белорусские студенты проводят акции солидарности в некоторых вузах Минска

Несколько десятков студентов собрались рядом с корпусом юридического факультета БГУ и выстроились в цепь солидарности под бело-красно-белой символикой, передает корреспондент ТАСС. Их снимали на видеокамеру два сотрудника милиции. Затем на место проведения несанкционированного мероприятия прибыли сотрудники ОМОН, но никого не задержали. В здании факультета прикладной математики и информатики БГУ прошла сидячая демонстрация, декан факультета призвал собравшихся разойтись. Также студенческая акция прошла в Минском лингвистическом университете, к молодым людям вышел один из руководителей вуза и предупредил об административной ответственности.

Ранее в БГУ прошла встреча студентов с председателем Совета Республики Натальей Ивановной Кочановой, а в МГЛУ - с первым замглавы МВД Геннадием Казакевичем.