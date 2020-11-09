Боррель назвал пандемию "элементом битвы мировоззрений"

БРЮССЕЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Пандемия коронавируса типа стала стресс-тестом для всех государств и обществ и в этом качестве она оказалась мощным элементом битвы мировоззрений и мировых систем. Такое мнение высказал в понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на открытии конференции глав дипмиссий Евросоюза в 143 странах мира, которая проходит с 9 по 16 ноября и впервые в истории проводится в онлайн-формате.

"Пандемия - это стресс-тест для любой страны и любого общества, она выявила сильные стороны, но также слабости. Сейчас на кону репутация Евросоюза. Это особенно важно в условиях продолжающейся битвы мировоззрений и мировых систем, которая сейчас происходит в каждом обществе и в каждом из нас. Вопрос, какая система окажется более эффективной в борьбе с кризисом", - подчеркнул он.

"Надо признать, что ЕС начал не очень хорошо, но потом предпринял ряд конкретных действий, которые позволят усилить европейскую интеграцию в результате пандемии. Единая Европа строилась на кризисах и из этого кризиса Европа должна выйти более сильной", - сказал Боррель.

Под термином "битвы мировоззрений" или "битвы концепций" сейчас в Брюсселе подразумевают сопоставление западного либерального общества и "новых империй", как их назвал сам Боррель, - Китая, России, Ирана, Турции. Запад рассматривает эти страны как идеологических противников, не разделяющих либеральные ценности. Этот термин широко применяется в контексте различных элементов информационной войны, направленной на продвижение интересов Запада во всем мире, в частности, в рамках цветных революций. В рамках этой кампании Запад видит свою задачу в убеждении каждого отдельного человека в абсолютном превосходстве либеральной идеологии над всеми остальными системами государственного устройства, что позволяет затем, опираясь на этот тезис, продвигать во всем мире западные ценности и интересы. Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала многие системные слабости этой картины мира, поэтому сейчас именно на этом поле Евросоюз прилагает значительные усилия, чтобы восстановить свои имиджевые потери.

В этой связи глава внешнеполитической службы ЕС напомнил своим подчиненным, что их главная цель - "служить проводниками интересов ЕС во всем мире, а также информировать институты ЕС, что думают о нас наши партнеры, чтобы центр мог принимать информированные решения".

Видеоконференция послов ЕС будет проводиться в течение всей этой недели, она будет разбита на отдельные сессии, темами которых станут отдельные направления политики Евросоюза, отношения с конкретными государствами и роль ЕС в глобальных и региональных кризисах. Вся эта дискуссия будет проходить в закрытом режиме. Внешнеполитическая служба ЕС широко транслирует только вступительные общие слова.