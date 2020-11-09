В Ереване сообщили о продолжении боев на юго-востоке Карабаха

ЕРЕВАН, 9 ноября. /ТАСС/. Боевые столкновения между армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) и азербайджанскими вооруженными силами продолжаются на юго-восточном направлении линии соприкосновения огня. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"Атака противника в направлении населенного пункта Красный базар, начавшаяся в 14:20 (13:20 мск), пресечена. Боевые действия продолжаются в юго-восточном направлении, с 12:10 до 14:50 (11:10 до 13:50 мск) сбиты три беспилотника противника", - написала она в Facebook.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.