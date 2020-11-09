Акция пенсионеров в поддержку студентов, медиков и рабочих прошла в Минске без инцидентов

МИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Акция протеста пенсионеров в столице Белоруссии под названием "Марш мудрости" прошла без инцидентов и завершилась на площади Якуба Коласа. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Пенсионеры в понедельник уже в шестой раз вышли на свою акцию, чтобы поддержать протестующих студентов, медиков, преподавателей и рабочих.

Традиционно колонна под бело-красно-белой символикой и плакатами выдвинулась от Красного костела на площади Независимости по главной магистрали белорусской столицы, проспекту Независимости, в направлении площади Якуба Коласа.

Колонну пенсионеров из нескольких тысяч человек по всему маршруту сопровождали сотрудники правоохранительных органов, которые не мешали проведению несанкционированному мероприятию. Проходя мимо здания Комитета госбезопасности (КГБ), протестующие скандировали: "Поздравляем!" Так они поздравили с днем рождения экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико, который содержится в СИЗО КГБ. Манифестанты держали в руках плакаты, критикующие действующую власть. Проезжавшие мимо водители сигналили в знак поддержки. На площади Якуба Коласа пенсионеры перед завершением акции пели песни, которые стали символом белорусских протестов.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа, когда в стране состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, Александр Лукашенко победил на них со значительным перевесом. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования и вскоре покинула страну. В Минске и других городах в рамках "народного ультиматума" оппозиции с требованием отставки действующего президента проходят манифестации в разных форматах - цепи солидарности, сидячие забастовки студентов, митинги, перекрытие дорог. К акциям протеста присоединились женщины, люди с инвалидностью и пенсионеры, которые выходят на свои марши протеста. 12 октября один из таких маршей пенсионеров силовики разогнали с применением спецсредств.