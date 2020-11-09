Бигэн: развитие отношений с Россией превратилось в "очень политизированный" вопрос в США

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Развитие отношений с Россией превратилось в "очень политизированный" вопрос в США, при этом Вашингтон считает необходимым вести диалог с Москвой. Об этом заявил в понедельник первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн, выступая на интернет-семинаре, который проводится вашингтонским неправительственным Центром стратегических и международных исследований.

"Россия стала очень политизированным вопросом внешней политики США", - отметил дипломат.

"Согласно позиции президента и госсекретаря США [Дональда Трампа и Майкла Помпео], мы должны вести переговоры с Российской Федерацией, с должностными лицами, которые управляют Россией, даже если между нами существуют различные глубокие разногласия", - добавил Бигэн.

Представители как Республиканской, так и Демократической партий США хотели бы найти возможность продвинуть вперед отношения с Россией, этом заявил Бигэн.

"Я считаю, что существует определенное стремление в США, и оно не ограничивается лишь одной или другой стороной политического спектра, оно есть у обеих партий, это стремление найти пути продвинуть вперед, изучить сферы сотрудничества между США и Россией", - сказал дипломат.

Администрация Трампа готова продлить СНВ-3 на оглашенных условиях, считает, что РФ ждет предложений и от Байдена, заявил первый замгоссекретаря США.