Минобороны Азербайджана опубликовало видеодоказательство занятия Шуши

БАКУ, 9 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Азербайджана опубликовало кадры, подтверждающие переход под контроль Баку города Шуша - второго по величине города Нагорного Карабаха.

На видео, опубликованном на официальном канале азербайджанского оборонного ведомства в YouTube, военнослужащие ВС страны водружают флаг Азербайджана на одном из административных зданий города и рапортуют президенту Ильхаму Алиеву - верховному главнокомандующему.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.