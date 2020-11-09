Экс-лидер Косова Тачи отказался признавать свою вину перед судом в Гааге

ГААГА, 9 ноября. /ТАСС/. Бывший лидер непризнанного Косова Хашим Тачи отказался в понедельник признавать свою вину в ходе первичной явки в Специальном суде по Косову в Гааге. Трансляция слушаний ведется на сайте инстанции.

"Обвинительный акт необоснован, и я отказываюсь признавать свою вину", - сказал Тачи.

Перед этим судья предварительного производства Николя Гийу удостоверился в личности обвиняемого, убедился в том, что он получил обвинительный акт и осведомлен о своих правах. Он добавил, что "проходящее заседание не является судом, и никаких доказательств в его ходе представляться не будет".

Хашим Тачи вместе со своими соратниками - бывшим спикером парламента непризнанного Косова Кадри Весели, депутатом парламента Реджепом Селими и бывшим председателем парламента Якупом Красничи - обвиняется в совершении военных преступлений и преступлений против человечности по 10 пунктам, в том числе убийствах, пытках, преследовании и жестком обращении. Преступления, по версии прокуратуры, были совершены как минимум в период с марта 1998 года по сентябрь 1999 года на территории Косова и северной Албании.

Обвинения в их отношении были подтверждены 26 октября. Все они были арестованы Специальной прокуратурой по Косову и доставлены 4-5 ноября в следственный изолятор суда в Гааге. Ранее в понедельник перед судом предстал Красничи, который, так же как и Тачи, отказался признавать свою вину. Первичная явка Весели и Селими состоится во вторник.

Специальный суд по Косову учрежден для рассмотрения серьезных преступлений, совершенных в период с 1998 по 2000 год в Косове. Поводом для его создания стал доклад ПАСЕ, опубликованный 7 января 2011 года, в котором утверждалось, что члены так называемой Освободительной армии Косова в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к наркоторговле, похищениям и убийствам, а также торговле человеческими органами. Для обеспечения независимости работы судебной инстанции ее было решено разместить в Гааге.