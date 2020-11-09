В США заявили, что изучают "дополнительные рычаги" воздействия на власти Белоруссии

"Вопрос для США заключается в том, какие дополнительные шаги мы можем предпринять", - сказал он, отметив, что Вашингтон в координации с Брюсселем и Лондоном расширил санкции в отношении Минска, чтобы "создать мощный отрицательный экономический стимул для руководства Белоруссии". "И мы, как и наши европейские партнеры, продолжаем рассматривать то, как мы можем использовать это для дополнительных рычагов давления в случае с Белоруссией", - добавил Бигэн.

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты изучают "дополнительные рычаги" воздействия на власти Белоруссии в связи с ситуацией в республике. Об этом заявил в понедельник первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Центром стратегических и международных исследований (CSIS).

"Одних только санкций будет недостаточно, чтобы изменить развитие событий в Белоруссии, потребуются также дальнейшие усилия белорусского народа, и в конечном счете роль будут играть расчеты, которые ведутся в Москве", - признал также представитель Госдепартамента. "Я думаю, что, с точки зрения Москвы, это сложная проблема. Нет абсолютно никакой уверенности в нынешнем руководителе Белоруссии. Москве не нравится выбор, который перед ней стоит. Но если они уберут его или позволят его убрать, они опасаются, что может возникнуть ситуация, при которой они не будут контролировать последствия", - убежден американский дипломат.

Бигэн утверждал также, что, по его мнению, российское руководство не доверяет президенту Белоруссии Александру Лукашенко. "Я не думаю, что президент России [Владимир Путин] хоть сколько-нибудь доверяет руководителю Белоруссии", - считает он. "Существует некоторое соглашение и деловые отношения, которые в настоящий момент поддерживаются и в рамках которых российское правительство явным образом предоставляет совет с точки зрения обеспечения безопасности, возможно, какую-то скрытую поддержку, <...> а также использует свое международное влияние, чтобы попытаться дать лидеру Белоруссии пространство для маневра, чтобы он пережил нынешний кризис. И я не знаю, переживет ли он его или нет. Это во многом зависит от способностей очень храброго народа Белоруссии поддерживать давление", - добавил первый заместитель госсекретаря.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых с 80,1% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов. Белорусские правозащитники сообщали в начале ноября, что общее число задержанных с начала избирательной кампании превысило 16 тыс.