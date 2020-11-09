Премьер Армении сообщил о продолжающихся боях за город Шуши в Карабахе

ЕРЕВАН, 9 ноября. /ТАСС/. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики продолжает бои за стратегически важный город Шуши. Об этом в понедельник написал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что азербайджанские силы заняли населенный пункт.

"Бои за Шуши продолжаются", - заявил он.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.