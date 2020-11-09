В Тбилиси у парламента начался митинг оппозиции против итогов выборов

ТБИЛИСИ, 9 ноября. /ТАСС/. Митинг оппозиционных партий, их сторонников, а также гражданских активистов против результатов парламентских выборов 31 октября начался в понедельник в Тбилиси у здания парламента. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Пусть не думает Иванишвили [глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия"], что разделит нас, пусть не думает, что внесет раскол в наши ряды. Мы должны стоять вместе, потому что наша родина в опасности", - сказала один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе, открыв митинг.

Начало акции протеста было запланировано на 18:00 по местному времени (17:00 мск), однако выступления оппозиционных лидеров начались на час позже. Проспект Руставели в центре столицы, где расположен парламент, перекрыт. Противники действующей власти обещают озвучить дальнейшие планы в ходе митинга.

Вместе с тем в воскресенье с 22:00 (21:00 мск) в стране вступил в силу запрет на передвижение в крупных городах страны, в том числе и Тбилиси. Запрет будет действовать ежедневно до 05:00 (04:00 мск). Оппозиционеры, а также гражданские активисты заявляют, что не намерены соблюдать это постановление правительства и собираются умышленно нарушить запрет, остаться после 22:00 у здания парламента.

Оппозиция проводит митинги против итогов выборов с воскресенья. Воскресный митинг у парламента продолжился у здания ЦИК. С требованием отставки главы Центризбиркома Тамар Жвании оппоненты власти переместились от проспекта Руставели, где находится парламент, к зданию ЦИК. Там акция протеста привела к двум попыткам силовиков разогнать собравшихся при помощи водометов. По данным МВД, необходимость в применении воды возникла тогда, когда демонстранты прорывали ограждение и намеревались пройти в ЦИК. В результате пострадали 27 человек, 19 были задержаны.

Парламентские выборы прошли в Грузии 31 октября. В борьбе за 150 депутатских мест участвовали 48 партий и два политических блока. После обработки всех бюллетеней правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набрала 48,23% голосов. На втором с 27,18% месте блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", в состав которого входит партия Саакашвили "Единое национальное движение". Блок набирает 27,18% голосов. Оппозиция не признает итоги голосования, полагая, что результаты сфальсифицированы, и отказывается входить в состав нового парламента.