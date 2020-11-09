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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта

Алиев сообщил о взятии под контроль десятков сел и высот в шести районах вокруг Карабаха

По словам президента Азербайджана, установлен контроль, в частности, над селами Мец Таглар, Салакетин, Зогалбулаг, Арагюль, Тагавард, Беюк Тагавард, Зарданашен и Шехер в Ходжавендском районе

БАКУ, 9 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил в понедельник, что вооруженные силы страны взяли под контроль ряд сел и стратегических высот в шести районах вокруг Нагорного Карабаха. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Twitter.

Как написал Алиев, азербайджанская армия установила контроль над селами Мец Таглар, Салакетин, Зогалбулаг, Арагюль, Тагавард, Беюк Тагавард, Зарданашен и Шехер в Ходжавендском районе.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.

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АзербайджанАлиев, Ильхам Гейдар оглыОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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