Оппозиция Армении требует отставки правительства Пашиняна

ЕРЕВАН, 9 ноября. /ТАСС/. Семнадцать оппозиционных политических партий Армении потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна и создания военно-политического органа, который будет править страной в сложившейся военной ситуации. Об этом говорится в распространенном совместном заявлении политических сил.

"Для предотвращения безвозвратных потерь необходима добровольная отставка премьер-министра Пашиняна и его кабинета, а также безотлагательное создание нового исполнительного органа, способного совершить прорыв в ситуации, решить военно-политические проблемы", - отмечается в заявлении.

Оппозиция считает, что "в этот период власть продемонстрировала очевидную неспособность противостоять внутренним и внешним вызовам". "Человеческие и территориальные потери, неполноценные отношения с союзниками Армении, прежде всего с Россией, делают очевидным политическое банкротство властей", - заявила оппозиция.

"Вся ответственность за эту ситуацию лежит на политическом руководстве, которое не избавилось от своего комплекса непогрешимости, поставив два армянских государства в тяжелое положение, а Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) - перед серьезными территориальными потерями. Таким образом, власти лишены политической и моральной основы для представления армянского народа", - говорится в заявлении оппозиционных партий.