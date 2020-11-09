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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Армения готова помочь РФ в выяснении обстоятельств падения вертолета Ми-24

Ранее Минобороны России проинформировало, что вертолет был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 9 ноября. /ТАСС/. Армянская сторона готова оказать России помощь в выяснении обстоятельств падения российского вертолета Ми-24. Об этом сообщила в понедельник ТАСС пресс-секретарь министерства обороны республики Шушан Степанян.

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"Мы готовы оказать любое содействие для выяснения всех обстоятельств произошедшего с упавшим Ми-24", - отметила она.

Ранее в понедельник Минобороны России проинформировало, что вертолет был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном. При этом два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. Как уточнили в ведомстве, командование 102-й российской военной базы выясняет, кто именно обстрелял Ми-24.

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АзербайджанАрменияРоссияОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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