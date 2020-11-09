Байден заявил о намерении восстановить мировое лидерство США в борьбе с пандемией

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден, по данным ведущих американских СМИ, победивший на выборах президента США, заявил о намерении восстановить мировое лидерство Соединенных Штатов в том числе в борьбе с пандемией коронавируса нового типа. С таким обращением он выступил в понедельник в городе Уилмингтон (штат Делавэр), трансляция велась на сайте политика.

"Мы начинаем с того, что делаем все возможное, чтобы поставить под контроль распространение COVID-19, безопасно возобновить работу частных предприятий, возобновить нашу нормальную жизнь и предать забвению пандемию", - заявил демократ. По его словам, эти задачи потребуют "восстановления мирового лидерства" Соединенных Штатов.

Как заявил Байден, около 200 тыс. американцев могут умереть, прежде чем станет доступной вакцина от коронавируса. Он выступил на брифинге после встречи с группой экспертов из созданной им комиссии по вопросам борьбы с пандемией. Трансляцию выступления Байдена из Уилмингтона (штат Делавэр) вела телекомпания CNN.

"В результате этого кризиса гибнет почти по тысяче человек в сутки, уже почти 240 тыс. американцев скончались, - отметил он. - Прогнозы указывают на то, что мы можем потерять еще 200 тыс. жизней в предстоящие месяцы, прежде чем будет широко доступна вакцина".

При этом, отметил Байден, ношение медицинской маски остается "самым мощным оружием" против коронавируса. По его словам, "ношение маски не сделает жизнь менее комфортной и не лишит чего бы то ни было".

Ранее в понедельник на сайте переходной команды Байдена появилась информация о формировании специальной комиссии по борьбе с пандемией коронавируса, которую возглавят бывший руководитель Управления по качеству продовольствия и медикаментов Дэвид Кесслер, вице-адмирал в отставке Вивек Марти, занимавший пост главного санитарного врача США и профессор Йельского университета Марселла Нуньес-Смит. Кроме них в комиссию вошли 10 экспертов.

О ситуации в США

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, в США коронавирусом заразились в общей сложности 9,98 млн американцев, 237,6 тыс. умерли.