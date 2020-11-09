Генсек ООН поздравил Байдена с победой на президентских выборах США

ООН, 9 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравляет Джозефа Байдена и Камалу Харрис с победой на президентских выборах в США. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Он поздравляет избранного президента и избранного вице-президента и подтверждает, что партнерство между США и ООН остается краеугольным камнем для международного сотрудничества в борьбе с глобальными вызовами, с которыми мир сталкивается сегодня", - сказал он.

Представители СМИ обратили внимание, что генсек в своем заявлении не назвал имена победителей. "Конечно, если есть сомнения, он говорил о Джозефе Байдене и Камале Харрис", - сказал представитель генсека, отвечая на уточняющий вопрос.

Дюжаррик сообщил, что пока между Гутерришем и Байденом пока "не было прямых контактов". "У меня нет сведений о том, чтобы они готовились в ближайшие несколько дней", - добавил он.

По его словам, Гутерриш также поздравил "американский народ с ярким проявлением демократии в ходе прошедших на прошлой неделе президентских выборов".

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим президентом республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Трамп не признал поражение и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.