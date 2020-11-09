СМИ: Трамп рассматривает возможность снова баллотироваться в президенты в 2024 году

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, когда в стране пройдут очередные президентские выборы. Об этом сообщил в понедельник информационный портал Axios со ссылкой на источники в окружении республиканца.

По их данным, Трамп говорил, что рассматривает такую возможность, своим советникам. Как считают авторы публикации Axios, это "наиболее убедительное свидетельство" того, что президент понимает, что проиграл выборы кандидату от демократов Джозефу Байдену, даже несмотря на то, что республиканец продолжает настаивать на своей победе, случаях фальсификации на выборах и на проведении судебных тяжб в связи с этим.

В день своей инаугурации - 20 января 2017 года - Трамп подал в Федеральную избирательную комиссию документы на регистрацию в качестве кандидата в президенты на выборах в 2020 году. В США, согласно 22-й поправке к конституции, одно и то же лицо может быть избрано главой государства не более двух раз (подряд или с перерывом).

Ранее Axios сообщил, что влияние Трампа на однопартийцев-республиканцев увеличится независимо от того, добьется ли он в нынешнем году переизбрания. Ссылаясь на неназванных главных стратегов Республиканской партии, портал отмечает, что Трамп будет сохранять мощное влияние на нее, "независимо от результата" состоявшихся 3 ноября выборов. Кроме того, Axios считает, что на данном этапе "структура партии слаба и Трамп является с большим отрывом самым популярным республиканцем".